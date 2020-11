Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Mülltonnen standen in Vollbrand

53894 Mechernich-Schützendorf53894 Mechernich-Schützendorf (ots)

Aus noch ungeklärter Ursache gerieten Montagabend drei Mülltonnen an einer Hauswand in der Straße "Am Grundpütz" in Brand.

Die hinzugerufene Feuerwehr konnte den Brand Löschen, jedoch ein völliges Abbrennen nicht mehr verhindern. Durch die starke Hitzeentwicklung wurden die Hausfassade und ein geparkter Pkw beschädigt.

Die Polizei ermittelt hinsichtlich der Brandursache.

