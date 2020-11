Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Wohnhausbrand

53881 Euskirchen-Kirchheim53881 Euskirchen-Kirchheim (ots)

In der Nacht zu Sonntag brannte in Kirchheim ein Einfamilienhaus (Vollbrand). Zum Zeitpunkt der Brandentwicklung befanden sich 8 Personen in dem Haus. 8 Personen erlitten Rauchgasvergiftungen, die durch den Rettungsdienst medizinisch versorgt wurden. Davon wurden 2 Personen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus verbracht. Nach ersten Ermittlungen entwickelte sich der Brand im Wohnzimmer des Hauses, an einem Holzofen. Die Brandursache ist noch ungeklärt. Ein Hund und eine Katze verendeten im Haus. Der Sachschaden wird auf einen unteren sechsstelligen Geldbetrag geschätzt, das Wohnhaus ist nicht mehr bewohnbar. Ein Brandermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Euskirchen

Pressestelle

Telefon: 02251/799-203 od. 799-0

Fax: 02251/799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de



Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/

Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell