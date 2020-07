Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Pkw in Brand gesetzt

53940 Hellenthal (ots)

Am frühen Freitagmorgen (00.51 Uhr) bemerkten Zeugen einen brennenden Pkw an der Kölner Straße. Sie informierten die Feuerwehr. Diese konnte das Fahrzeug löschen, jedoch wurde der Pkw durch das Feuer total beschädigt. Der belgische Fahrzeughalter hatte sein Fahrzeug am Vortag um die Mittagszeit abgestellt. Eine Selbstentzündung wird zurzeit ausgeschlossen. Die Polizei ermittelt hinsichtlich vorsätzlicher Brandstiftung.

