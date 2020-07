Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: 26-Jährige nach Alleinunfall schwer verletzt

53945 Blankenheim-Blankenheimerdorf (ots)

Donnerstagabend (18.20 Uhr) befuhr eine 26-Jährige aus Blankenheim mit ihrem Pkw die Kreisstraße 70 in Richtung der Bundesstraße 51. In einer leichten Linkskurve kam sie nach eigenen Angaben nach rechts auf den Grünstreifen. Das Fahrzeug prallte gegen den Böschungsbereich und überschlug sich. Die Fahrerin wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

