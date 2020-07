Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Meinberg. Erdbeere gestohlen.

Lippe (ots)

Unbekannte stahlen in der Nacht von Samstag auf Sonntag die "Werbe-Erdbeere" eines Verkaufstandes an der Pyrmonter Straße. Die Täter begaben sich auf das Dach des Standes und entwendeten die dort befestigte Erdbeere aus Kunststoff im Wert von etwa 300 Euro. Hinweise zu dem Diebstahl nimmt die Kriminalpolizei in Detmold unter der Rufnummer 05231/6090 entgegen.

Pressekontakt:

Polizei Lippe

Pressestelle

Lars Ridderbusch

Telefon: 05231 / 609-5050

Fax: 05231 / 609-5095

E-Mail: Pressestelle.Lippe@polizei.nrw.de

https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell