Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: 61-Jähriger stiehlt Rollstuhl

53879 Euskirchen (ots)

Bei einer Personenkontrolle eines Rollstuhlfahrers am Mittwochabend (19.20 Uhr) am Bahnhof Euskirchen erkannten die überprüfenden Polizisten ein Schild am Rollstuhl, das den Hinweis gab, dass es sich dabei um Inventar eines Krankenhauses handelte. Der stark alkoholisierte Mann wurde aufgrund seines erheblichen Alkoholgenusses ins Krankenhaus gebracht. Hier bestätigte sich der zuvor begangene Diebstahl.

