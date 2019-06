Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Streitigkeiten in Linienomnibus - Zeugen gesucht

Baden-Baden (ots)

Am Samstagabend, gegen 21:15 Uhr, kam es im Bereich der Bushaltestelle Klosterplatz in Baden-Baden zu Streitigkeiten zwischen einer älteren Dame und mehreren Jugendlichen. Nachdem ein Linienbus in die Haltestelle eingefahren und alle Beteiligten in diesen eingestiegen waren, eskalierten die Streitigkeiten. Man beleidigte und attackierte sich gegenseitig. Zeugen der Streitigkeiten werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Baden-Baden unter der Rufnummer 07221 680 120 in Verbindung zu setzen.

