Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Metall aus Lagerhalle gestohlen

53881 Euskirchen-Flamesheim (ots)

Einen Schaden im mittleren vierstelligen Bereich verursachten Diebe bei einem Einbruch in eine Lagerhalle an der Valdergasse. Nach bisherigen Erkenntnissen schnitten die Unbekannten in Höhe einer Bushaltestelle auf der Pützgasse ein Loch in den, das Grundstück umgebenden, Zaun. Durch ein bereits beschädigtes Fenster stiegen die Diebe in die Lagerhalle ein. Hier entwendeten sie diverses gelagertes Edelmetall.

