Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: 12-Jähriger nach Radunfall verletzt

53919 Weilerswist-Lommersum (ots)

Donnerstagabend (19.15 Uhr) befuhr der 12-Jährige mit seinem Fahrrad den Brügger Weg in Richtung Wichtericher Weg. An der Einmündung rief nach Aussage eines Zeugen dieser ihm noch zu, dass er bremsen müsse. Dies vernahm das Kind zu spät und fuhr in den Einmündungsbereich des Wichtericher Weges ein. Dort prallte er mit seinem Rad gegen einen Pkw eines 70-Jährigen aus Weilerswist. Dieser war mit seinem Fahrzeug auf dem Wichtericher Weg unterwegs. Auch er konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Ein Rettungswagen brachte das Kind in ein Krankenhaus.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Euskirchen

Pressestelle

Telefon: 02251/799-203 od. 799-0

Fax: 02251/799-209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de



Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/

Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell