POL-HA: Polizei stellt Verkehrsverstöße bei Schulwegkontrollen fest

Hagen (ots) - Dienstagmorgen kontrollierte die Polizei anlässlich des Schulbeginns an zahlreichen Stellen, vor allem im Innenstadtbereich. Ein besonderes Augenmerk legten die Einsatzkräfte auf das Einhalten der Schrittgeschwindigkeit an Schulen. In 21 Fällen registrierten die Beamten Autofahrer, die mit erhöhter Geschwindigkeit unterwegs waren. An einem Fußgängerüberweg missachtete zudem ein Fahrer den Vorrang der Fußgänger. Handy-Verstöße wurden ebenfalls im Rahmen der Kontrollen geahndet. Auch Dienstagnachmittag stellten die Beamten einen besonderen Handy-Verstoß fest. Auf dem Märkischen Ring fuhr ein 54jähriger Hagener mit dem Mobiltelefon am Ohr, konnte aber bei der Kontrolle keine gültige Fahrerlaubnis vorweisen. Er erhielt eine Anzeige und musste seinen Weg zu Fuß fortsetzen. Auch am Mittwochmorgen fanden Geschwindigkeitskontrollen an Schulen statt. Es wurden 41 Verstöße geahndet und u.a. ein Auto kontrolliert, in dem ein Kind ohne jede Sicherung transportiert wurde.

