POL-MFR: (1755) Die Bayerische Polizei aktiv für Sternstunden - Veranstaltungshinweis

Mittelfranken (ots) - Am Freitag (30.11.2018) laden das Polizeipräsidium Mittelfranken und die Stadt Weißenburg um 19:30 Uhr zu einem Benefizkonzert des Polizeiorchesters Bayern in die Karmeliterkirche in Weißenburg ein. Das Polizeiorchester Bayern spielt zugunsten von Sternstunden, der Benefizaktion des Bayerischen Rundfunks.

Die musikalische Bandbreite des Polizeiorchesters Bayern reicht von Ouvertüren und Märschen bis zu Arrangements der Jazz- und Filmmusik. Das sinfonische Blasorchester spielt unter der Leitung des Generalmusikdirektors der Bayerischen Polizei Prof. Johann Mösenbichler sowohl klassische als auch moderne Werke von Gioacchino Rossini bis Leonard Bernstein. "Wir präsentieren unseren Konzertbesuchern ein abwechslungsreiches Programm mit virtuosen solistischen Darbietungen", erklärt Prof. Johann Mösenbichler. Als Hauptwerk steht "Of Sailors and Whales" von W. Francis McBeth auf dem Programm. Der zeitgenössische US-amerikanische Komponist widmet dieses eindrucksvolle Werk in fünf Sätzen dem berühmten Roman "Moby Dick".

Sternstunden übernimmt seit 25 Jahren Verantwortung für kranke, behinderte und in Not geratene Kinder - in Bayern, in Deutschland und weltweit. Sternstunden hilft, wo Not ist, möglichst schnell und unkompliziert. Dank der Hilfsbereitschaft vieler Menschen konnte Sternstunden seit der Gründung 1993 rund 235 Millionen Euro sammeln und mehr als 2.900 Kinderhilfsprojekte unterstützen. Sternstunden ist eine Benefizaktion des Bayerischen Rundfunks. Sie wird unterstützt von der Bayerischen Landesbank, dem Sparkassenverband Bayern, der Bayerischen Landesbausparkasse und der Versicherungskammer Bayern. Bei Sternstunden wird jede Geldspende garantiert ohne Abzug an bedürftige Kinder weitergegeben, da die Verwaltungskosten der Benefizaktion mit Unterstützung der Partner und Sponsoren sowie durch Zinserträge gedeckt werden können. Um die gewissenhafte Verwendung der anvertrauten Spendengelder zu gewährleisten, werden alle eingehenden Förderanträge einem umfassenden Prüfungsverfahren unterzogen.

Das Polizeiorchester Bayern mit Sitz in der Landeshauptstadt München ist das professionelle, sinfonische Blasorchester der Bayerischen Polizei. Es besteht aus 45 studierten Berufsmusikerinnen und -musikern, die sich als Bindeglied zwischen Polizei und Bürgern verstehen. Seit 2006 steht das Orchester unter der Leitung des Generalmusikdirektors der Bayerischen Polizei Prof. Johann Mösenbichler. Im Dienst der guten Sache spielt das Polizeiorchester Bayern jährlich rund 50 Benefizkonzerte zu sozialen, karitativen und kulturellen Zwecken im gesamten Bundesland. Im Rahmen dieser Wohltätigkeitsveranstaltungen arbeitet das Orchester mit Vereinen, Stiftungen sowie Kultur- und Tourismusämtern zusammen. Zu den besonderen Referenzen des Klangkörpers zählen der Weltsaxophonkongress in Straßburg, das A-DEvantgarde-Festival für zeitgenössische Musik in München und die Münchner Opernfestspiele.

Weitere Informationen zum Konzert gibt es unter

www.polizeiorchester-bayern.de

oder über die Stadt Weißenburg: www.weißenburg.de

Der Eintritt zur Veranstaltung ist frei - um Spenden wird gebeten.

Programmänderungen vorbehalten.

Fotodateien sind zum kostenfreien Abdruck unter folgendem Link erhältlich:

http://www.polizei.bayern.de/wir/aufgaben/dienststellen/index.html/228261

