Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Motorroller gestohlen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Stammheim (ots)

Unbekannte Täter haben in der Nacht auf Dienstag (28.05.2019) einen Motorroller aus einer Tiefgarage am Beihinger Weg gestohlen. Die Täter gelangten zwischen 19.30 Uhr und 05.30 Uhr in die Tiefgarage, brachen das Lenkradschloss des blauen Jinan-Qingqi-Rollers mit dem Versicherungskennzeichen 931 ULF auf und stahlen diesen. Zeugenhinweise nehmen die Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 7 Ludwigsburger Straße unter der Rufnummer +4971189903700 entgegen.

