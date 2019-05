Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Audi kollidiert mit parkendem Auto

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Ein 22 Jahre alter Audi-Fahrer ist am Dienstag (28.05.2019) in der Straße Roter Stich mit einem geparkten Mercedes-Benz zusammengestoßen. Der 22-Jährige war gegen 12.40 Uhr auf der Straße Roter Stich in Richtung Rot unterwegs, als er kurz nach dem Kreisverkehr in einer leichten Rechtskurve aus bislang ungeklärten Ursachen dem Straßenverlauf offenbar nicht folgte. Er geriet mit seinem Auto auf den gegenüberliegenden Randstein der Fahrbahn, fuhr ein Verkehrszeichen um und kollidierte in der Folge mit einem Mercedes-Benz, der in einer Zufahrt zu einem Feldweg parkte. Der 40 Jahre alte Mercedes-Fahrer, der sich zu dem Zeitpunkt des Zusammenstoßes in seinem geparkten Auto befand, sowie der 22-jährige Audi-Fahrer erlitten bei dem Unfall mutmaßlich leichte Verletzungen. Rettungskräfte waren vor Ort, kümmerten sich um die beiden und verbrachten sie zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus. Der Sachschaden dürfte sich nach ersten Schätzungen auf rund 40.000 Euro belaufen.

