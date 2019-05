Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßlichen Ladendieb wiedererkannt und festgenommen

Stuttgart-Vaihingen (ots)

Polizeibeamte haben am Montagabend (27.05.2019) einen 36 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, bereits am 16.05.2019 in einem Elektronikmarkt am Schwabenplatz einen Ladendiebstahl begangen zu haben. Ein Detektiv beobachtete am 16.05.2019 gegen 18.30 Uhr, wie ein bislang unbekannter Täter fünf Kopfhörer aus der Verpackung nahm und in einem Regal deponierte. Kurz darauf kam der 36-Jährige, steckte die Kopfhörer ein und verließ unerkannt den Markt. Am Montagabend erkannte der Detektiv den Tatverdächtigen im Elektronikmarkt wieder und hielt ihn bis zum Eintreffen der Polizeibeamten fest. Die Ermittlungen zum Komplizen des Tatverdächtigen dauern an. Der 36 Jahre alte Deutsche wird im Laufe des Dienstags (28.05.2019) mit Haftbefehlsantrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart dem zuständigen Richter vorgeführt.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Stuttgart

Pressestelle

Telefon: 0711 8990-1111

E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de

Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: 0711 8990-3333

E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de



http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell