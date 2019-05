Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Kriminalpolizei Euskirchen fragt: Wem gehört dieses E-Bike?

Kreis Euskirchen (ots)

Im Rahmen von Ermittlungen zu einem Einbruch in eine Gartenlaube am 13.05.2019 wurde beim Beschuldigten, der in einem Pferdeunterstand in Zülpich-Geich nächtigte, das auf dem Foto abgebildete E-Bike vorgefunden.

Dabei handelt es sich um ein neuwertiges E-Bike der Marke Cube, Modell Reaction SL, in grün-schwarz. Er verfügt über einen 500 Watt starken Bosch-Motor (Performance Line CX). Am Fahrrad sind eine rosa-violett farbene Metallklingel und ein Schloss angebracht.

Der Beschuldigte gibt an, dass Fahrrad in einem Feld in Zülpich-Geich gefunden und mitgenommen zu haben.

Die Kriminalpolizei Euskirchen fragt: Wem gehört dieses E-Bike? Der rechtmäßige Besitzer wird gebeten, sich zu melden. Das geht telefonisch über 02251/799-588 oder 02251/799-0 sowie per Email an poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de

