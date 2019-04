Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Hamm - Heessen (ots)

Nach einer Unfallflucht am Ostersonntag, 21. April, an der Straße Schlagenkamp sucht die Polizei den Verursacher. In der Zeit zwischen 3.30 Uhr und 4 Uhr befuhr ein blauer Kastenwagen, möglicherweise ein Ford, den Schlagenkamp aus Richtung Schottschleife und beschädigte zwei geparkte Pkw. Am Unfallort konnten Teile des blauen Kastenwagens gefunden werden. An den geparkten Autos, einem Seat und einem Hyundai, entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 8000 Euro. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Hinweise auf den flüchtigen Unfallverursacher und den blauen Kastenwagen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02381 916-0 an die Polizei zu wenden. (hp)

