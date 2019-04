Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Auto für Urlaubsfahrt beladen und dreist bestohlen

Hamm-Heessen (ots)

Die Vorfreude auf den lang ersehnten Urlaub ist einem Ehepaar vom Sachsenhof in Heessen am frühen Ostersonntagmorgen (21. April) durch einen frechen Diebstahl gründlich verhagelt worden. Gegen 4.30 Uhr kam es beim Beladen des Autos zu der bösen Überraschung: ein bislang unbekannter Täter entnahm während einer kurzen Abwesenheit der 56-jährigen Geschädigten eine schwarze Stoffumhängetasche aus dem offen stehenden Ford und entfernte sich damit in unbekannte Richtung. In dem Beutel befanden sich Zahlungsmittel, ein Handy, Ausweisdokumente sowie Schlüssel. Die Polizei rät daher, niemals Wertgegenstände innerhalb eines Fahrzeugs unbeaufsichtigt zurück zu lassen und damit keine Gelegenheiten für potentielle Täter zu schaffen. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Hamm unter 02381-916-0 entgegen (es)

