Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Planenschlitzer schlagen wieder auf Autobahnrastplatz zu

Hamm-Rhynern (ots)

In der Nacht von Samstag, 20. April, auf Sonntag, 21. April, im Zeitraum zwischen etwa 22 Uhr und 6 Uhr, haben derzeit unbekannte Täter aus einem, auf dem Autobahnrastplatz Rhynern-Nord abgestellten, Lastkraftwagen Ladung entwendet. Bisherigen Erkenntnissen zufolge schlief der 52-jährige Fahrer bei Tatbegehung in seinem Führerhaus und bemerkte die Tat bei einem anschließenden Kontrollgang. Aus dem polnischen Sattelauflieger wurden elektronische Geräte in noch unbekannter Menge entwendet. Der Sachschaden an dem Anhänger kann ebenfalls noch nicht genau beziffert werden. Zeugenhinweise erbittet die Polizei Hamm unter 916 - 0. (es)

