Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Geradeaus in Vorgarten gefahren

53881 Euskichen-Kuchenheim (ots)

Offenbar aufgrund eines internistischen Notfalls fuhr ein 84-Jähriger aus Euskirchen in Kuchenheim geradeaus in einen Vorgarten. Der Euskirchener war auf der innerörtlichen Kuchenheimer Straße nach Euskirchen unterwegs. Im Bereich der Einmündung zur Karl-Koenen-Straße folgte er nicht dem Fahrbahnverlauf, sondern fuhr geradeaus in einen Vorgarten. Hier blieb das Fahrzeug, nachdem es einen Zaun durchbrochen hatte, stehen. Der Fahrer wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Euskirchen

Pressestelle

Telefon: 02251/799-203 od. 799-0

Fax: 02251/799-209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de



Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/

Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell