Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Radfahrer touchiert Warntafel

53909 Zülpich (ots)

Offenbar übersah Montagvormittag ein 19-jähriger Radfahrer eine Warnbake am Ende eines Seitenstreifens an der Bundessstraße 265. Der Erftstädter war mit seinem Rad auf dem Seitenstreifen der Bundesstraße von Weiler in der Ebene nach Erp unterwegs. Offensichtlich übersah er die Hinweistafel auf das Ende des Seitenstreifens und touchierte diese. Dadurch verlor er sein Gleichgewicht und stürzte auf die Fahrbahn. Ein Rettungswagen brachte den Mann in ein Krankenhaus.

