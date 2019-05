Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: 35-Jähriger am Bahnhof zusammen geschlagen

53919 Weilerswist (ots)

Zeugen beobachteten am frühen Samstagmorgen (00.38 Uhr) am Gleis Eins des Bahnhofs Weilerswist eine Personengruppe (vier Männer und eine Frau). Als die Zeugen ausstiegen, wollte diese Gruppe in den in Richtung Euskirchen fahrenden Zug einsteigen. Der 35-Jährige Geschädigte wollte den Zug verlassen. Dabei wurde er ohne Vorwarnung von einer Person aus der Gruppe mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Er fiel zu Boden und der Angreifer trat nun mehrmals gezielt, den auf dem Boden liegenden Mann, gegen den Kopf. Die Frau aus der Gruppe versuchte den Angreifer von weiteren Angriffen ab zu halten. Dies gelang ihr jedoch nicht. Erst als Zugbegleiter dazwischen gingen, ließ der Angreifer von seinem Opfer ab.

Der Angreifer kann wie folgt beschrieben werden:

Braune etwas längere Haare ("Harry-Potter-Schnitt"); zirka 175 cm groß; zirka 19 Jahre alt; trug eine Nerd-Brille, weiße Jacke mit auffälligem Aufdruck.

Die weibliche Begleitung in der Gruppe:

Blonde lange Haare; zirka 165 cm groß; gleichaltrig; rundliches Gesicht; schwarz gekleidet, T-Shirt mit rot/weißem Aufdruck, schwarze Jacke ohne Kapuze, dunkelblaue Hose.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Euskirchen

Pressestelle

Telefon: 02251/799-203 od. 799-0

Fax: 02251/799-209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de



Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/

Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell