Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Spielhalle überfallen

53879 Euskirchen (ots)

Sonntagmorgen (00.55 Uhr) betraten zwei Personen mit tief ins Gesicht hinuntergezogenen Kapuzen eine Spielhalle auf der Wilhelmstraße. Unter Vorhalt einer Pistole wurde vom Angestellten die Herausgabe des Bargeldes verlangt. Sofort schrie der Angestellte laut nach Hilfe, um Passanten auf die Situation aufmerksam zu machen. Der Räuber mit der Waffe drückte dem Angestellten daraufhin die Waffe an den Kopf, verlangte aufzuhören zu Schreien und lancierte den 27-Jährigen in den Toilettenbereich. Dort sollte er verbleiben. Als der Überfallene dann die Eingangstür ins Schloss fallen hörte, lief er zurück in den Automatenraum und informierte die Polizei. Gleichzeitig schrie er auf der Wilhelmstraße nach Hilfe. Mit einer geringen Menge Bargeld flüchteten die Räuber.

Erster Tatverdächtiger:

Circa 175 cm groß; schlanke Statur; dunkle Augen; rechtes Auge leicht schielend; leichter Bartansatz; schwarze Kapuzenjacke mit großer weißer Aufschrift; dunkle Jeans; vermutlich Arabischer oder Türkischer Herkunft.

2. Person: 170 cm groß; schlanke Statur; dunkle Augen; schwarze Kapuzenjacke, dunkle Jeans.

