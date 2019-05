Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Gegen Drogenbesitzerin lagen Haftbefehle vor

53879 Euskirchen (ots)

Bei einer Personenkontrolle an der Frauenberger Straße (Friedhofvorplatz) kontrollierte eine Polizeistreife zwei junge Frauen. Da vor den beiden Damen Schnellverschlusstütchen lagen, befragten die Polizisten, ob diese ihr Eigentum seien. Dies wurde bejaht. Als eine Polizistin die Durchsuchung der beiden ankündigte, übergab eine 31-Jährige aus Schleiden 98 Gramm Amphetamin an die Beamtin. Die 31-Jährige und ihre 18-jährige Begleiterin aus Nettersheim gaben an, dass die Drogen ausschließlich zum Eigenverbrauch bestimmt seien. Die Personalien wurden festgestellt, die Drogen beschlagnahmt. Gegen die 31-Jährige lagen zwei Haftbefehle vor. Sie wurde festgenommen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Euskirchen

Pressestelle

Telefon: 02251/799-203 od. 799-0

Fax: 02251/799-209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de



Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/

Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell