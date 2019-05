Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Fahndung nach Automatenaufbruch erfolgreich

53879 Euskirchen (ots)

Nachdem vier Jugendliche Sonntagabend (22.15 Uhr) einen Süßigkeiten-Automaten an Gleis drei aufgebrochen hatten, flüchteten zwei Tatverdächtige über die Gleise in Richtung P&R Parkplatz "An der Vogelrute". Aufgrund der detaillierten Personenbeschreibungen konnten zwei der Flüchtigen am Bahnhof selbst vorläufig festgenommen werden. Die beiden anderen Personen konnte im Bereich der Vogelrute aufgegriffen und festgenommen werden. Bei den Tatverdächtigen handelte es sich um drei 17-jährige Jugendliche und ein 13-jähriges Kind. Alle wurden in die Obhut der Erziehungsberechtigten übergeben.

