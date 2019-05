Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Zu viele Gläser Bier getrunken

53881 Euskirchen-Wüschheim (ots)

Als Polizeibeamte in der Nacht von Samstag auf Sonntag (03.23 Uhr) auf einem Acker zwischen der Landstraße 182 und der Straße Am Silberberg einen Pkw entdeckten, fehlte vom Fahrer zunächst jede Spur. Doch kurze Zeit später erschien der Fahrer. Dabei handelte es sich um einen Belgier (27), der in Dom-Esch mehrere Gläser Bier getrunken hatte. Er setzte sich danach hinters Steuer. Er gab an, den Kreisverkehr übersehen zu haben. Ungebremst fuhr er über den Kreisverkehr und landete anschließend im Acker. Ein Ersthelfer kam zufällig vorbei und entdeckte den Belgier. Gemeinsam fuhr man zu einer in der Nähe befindlichen Tankstelle, um einen Abschleppdienst zu kontaktieren. Dem Belgier wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Ein Atemalkoholtest ergab in der Nacht einen Wert von 0,52 Promille. Der Belgier blieb unverletzt. Auf ihn wartet ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Euskirchen

Pressestelle

Telefon: 02251/799-203 od. 799-0

Fax: 02251/799-209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de



Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/

Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell