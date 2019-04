Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Radfahrer nach Zusammenstoß schwer verletzt

53925 Kall (ots)

Am Montagmorgen (6.40 Uhr) befuhr ein 18-jähriger Radfahrer aus Kall die Hüttenstraße in Fahrtrichtung Keltenstraße. Er hatte es nach eigenem Bekunden sehr eilig, fuhr in den Gegenverkehr und stieß hierbei mit einem entgegenkommenden Pkw eines 23-jährigen Mannes aus dem Gemeindegebiet Blankenheim zusammen. Der Radfahrer verletzte sich bei dem Zusammenstoß schwer. Er wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Pkw-Fahrer blieb unverletzt.

