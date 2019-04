Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Beim Überholen ins Schleudern geraten

53879 Euskirchen (ots)

Ein Mann (62) aus dem Stadtgebiet Weilerswist befuhr am Sonntag (15.15 Uhr) mit einem Sportwagen die Landstraße 11 von Kirchheim in Richtung Euskirchen. Der Fahrer überholte nach dem Durchqueren eines Kreisverkehrs (Christian-Schäfer-Straße), in Höhe Flamersheim, den Wagen eines Mannes aus Euskirchen.

Beim Wiedereinscheren geriet der Sportwagen-Fahrer auf regennasser Fahrbahn ins Schleudern. Das Fahrzeug drehte sich um die eigene Achse und kollidierte mit der Beifahrerseite auf der Gegenspur mit einem SUV.

Der Sportwagen-Fahrer, sein Beifahrer (27) und der SUV-Fahrer (61) aus Rheinbach kamen verletzt in Krankenhäuser.

Durch die eingesetzte Feuerwehr wurde eine Fachfirma zwecks Reinigung der Fahrbahn von Betriebsstoffen verständigt. Beide Fahrzeuge wurden sichergestellt. Der Gesamtschaden liegt im mittleren fünfstelligen Euro-Bereich.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Euskirchen

Pressestelle

Telefon: 02251/799-203 od. 799-0

Fax: 02251/799-209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de



Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/

Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell