Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Verletzter Motorradfahrer

53881 Euskirchen (ots)

Am Sonntagmittag (12.35 Uhr) befuhr ein 63-jähriger Pkw-Fahrer aus Ratingen die Arloffer Straße in Kirchheim. Aus Richtung Flamersheim kommend wollte er nach links in die Talsperrenstraße abbiegen. Dabei kam es zur Kollision mit einem entgegenkommenden Motorradfahrer aus Bad Münstereifel, der die Arloffer Straße in Richtung Flamersheim befuhr. Der 34-jährige stürzte und zog sich Verletzungen zu, die im Krankenhaus behandelt werden mussten. Es entstand Sachschaden im unteren vierstelligen Bereich.

