Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Zwei Zigarettenautomaten aufgebrochen

53894 Mechernich (ots)

In der Nacht zum Samstag hebelten bisher unbekannte Täter zwei Zigarettenautomaten in den Ortsteilen Breitenbenden und Weyer auf. Anwohner in Weyer hatten gegen 03.00 Uhr verdächtige Geräusche gehört. Entwendet wurde Bargeld. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Euskirchen unter der Rufnummer 022517990 entgegen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Euskirchen

Pressestelle

Telefon: 02251/799-203 od. 799-0

Fax: 02251/799-209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de



Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/

Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell