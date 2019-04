Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Schwer verletzter Motorradfahrer

53925 Kall (ots)

Am Samstagmittag (12.40 Uhr) befuhr ein 23-jähriger Motorradfahrer aus den Niederlanden in einer Motorradgruppe die L204 von Urft kommend in Fahrtrichtung Marmagen. Beim Durchfahren einer Linkskurve kam er möglicherweise durch einen Fahrfehler nach rechts von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einem Leitpfosten und stürzte in den Böschungsgraben. Der Zweiradfahrer wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Es entstand Sachschaden im unteren vierstelligen Bereich.

