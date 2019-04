Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Unter Alkoholeiwirkung Verkehrsunfall verursacht

53937 Schleiden (ots)

Am Samstagabend (21.05 Uhr) befuhr ein 34-jähriger Pkw-Fahrer aus Schleiden die Straße Am Mühlenberg aus Richtung Bronsfeld kommend in Fahrtrichtung Blumenthaler Straße. Er kollidierte mit einem entgegenkommenden Pkw, der von einem 33-jährigen Schleidener geführt wurde. Dieser war aus Richtung Arenbergstraße kommend in Fahrtrichtung Bronsfeld unterwegs. Beide Fahrzeugführer, sowie drei ebenfalls aus Schleiden stammende Mitfahrer bzw. Mitfahrerinnen im Alter von 20, 21 und 28 Jahren erlitten Verletzungen. Sie wurden mit Rettungswagen in nahe gelegene Krankenhäuser gebracht. Es entstand Sachschaden im mittleren fünfstelligen Bereich. Der 33-jährige mutmaßliche Unfallverursacher stand unter Alkoholeinwirkung, so dass eine Blutprobenentnahme und die Sicherstellung seines Führerscheins angeordnet wurden.

