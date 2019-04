Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Vermummte prügeln auf 21-Jährigen ein

53894 Mechernich (ots)

Mittwochabend (22.15 Uhr) ging ein 21-Jähriger vom Nyonsplatz in Richtung Penny-Markt. Auf seinem Fußweg wurde er plötzlich von vier maskierten Männern angegangen. Diese sagten ihm, dass er bei einer gewissen Sicherheitsfirma angestellt sei und sie diese immer von Veranstaltungen ausschließen würde. Dann hielten ihn zwei Vermummte an den Armen fest und eine Person schlug mit einem Schlagstock mehrfach gegen den Oberschenkel des 21-Jährigen. Danach flüchteten sie in Richtung Nyonsplatz. Der Nettersheimer ging zur Anschrift seiner Lebensgefährtin und verständigte von dort die Polizei. Aufgrund der Verletzungen wurde der 21-Jährige mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Bei den Tatverdächtigen soll es sich um vier etwa gleichgroße deutsche Männer gehandelt haben. Alle waren dunkel gekleidet.

