Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Nachbarin bemerkte Feuer in Mehrfamilienhaus

53937 Schleiden-Schöneseiffen (ots)

Eine Nachbarin stellte am Dienstagabend (22.32 Uhr) fest, dass der Dachstuhl eines Mehrfamilienhauses in der Straße Schöneseiffen brannte. Dort sind 29 Personen gemeldet. Beim Eintreffen der Feuerwehr hatten alle Bewohner das Haus bereits verlassen. Der Dachstuhl brannte in voller Ausdehnung. Die Bewohner wurden in einem anderen Gebäude untergebracht und dort durch das Rote Kreuz versorgt und betreut. 18 Personen verblieben die Nacht in der Notunterkunft. Die anderen Personen kamen bei Familien oder Freunden unter. Teile des Hauses sind nicht mehr bewohnbar. Der komplette Komplex wurde beschlagnahmt. Verletzte gab es keine. Der Sachschaden wird im mittleren sechsstelligen Euro-Bereich geschätzt. Derzeit wird von einem technischen Defekt in der Hauselektrik als Brandursache ausgegangen. Abschließende Ermittlungen durch die Kriminalpolizei und eines Sachverständigen stehen noch aus.

