Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Lkw-Planen zerschnitten

53919 Weilerswist-Autobahn Rastplatz (ots)

Am frühen Dienstagmorgen (02.20 Uhr) bemerkte ein rumänischer Kraftfahrer bei der Kontrolle seines Fahrzeuges eine zerschnittene Plane seines Sattelaufliegers. Bei der Aufnahme der Strafanzeige wurden auf dem Parkplatz "Am Blauen Stein" insgesamt 17 weitere, in gleicher Art, Geschädigte ausfindig gemacht. Nach bisherigen Erkenntnissen zerschnitten Unbekannte während der Schlafenszeit der Lkw-Fahrer die jeweiligen Planen der Sattelauflieger. Offensichtlich diente dies dazu, die Ladung zu sichten. Offenbar blieb es bei Versuchstaten.

