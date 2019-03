Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Vordermann zu spät erkannt

53879 Euskirchen (ots)

Ein 23-Jähriger aus Kall befuhr am Mittwochmorgen (7.40 Uhr) die Landstraße 264 in Richtung Zülpich. In Höhe der Anschlussstelle Frauenberg befand er sich unmittelbar hinter dem Pkw eines Euskircheners (53). Der Kaller bemerkte den Euskirchener zu spät und fuhr ihm auf. Hierbei entstand Sachschaden im unteren vierstelligen Euro-Bereich. Der Euskirchener verletzte sich und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

