Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Werkzeug gestohlen

53879 Euskirchen (ots)

Der oder die unbekannten Täter schlugen in der Zeit von Montag (16 Uhr) bis Dienstag (5.50 Uhr) die Seitenscheibe eines Lkw in der Straße An der Vogelrute ein, um die Laderampe zu öffnen. Aus dem Laderaum des Fahrzeugs stahlen sie Werkzeuge. Der Beuteschaden liegt im unteren fünfstelligen Euro-Bereich.

