Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Pkw-Brand in Garage

53879 Euskirchen (ots)

Am Montagnachmittag (16:15 Uhr) kam es in der Kirschenallee in der Garage eines Einfamilienhauses zu einem Brand im Motorraum eines Pkw. Der 78-jährige Besitzer des 3er BMW hatte zuvor den Wagen dort hinein gefahren und bereits auf der Anfahrt bemerkt, dass etwas am Fahrzeug defekt war. Nachdem er in der Garage den Motor durch mehrmaliges "aufheulen lassen" getestet hatte, drang plötzlich schwarzer Rauch unter der Motorhaube hervor. Der Mann konnte das Fahrzeug unverletzt verlassen, seine Frau alarmierte die Feuerwehr. Diese löschte das Auto ab, nachdem sie es aus der Garage gezogen hatte. Es entstand ein Sachschaden im mittleren vierstelligen Euro-Bereich.

