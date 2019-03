Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Polizeihubschrauber findet Vermisste

53879 Euskirchen (ots)

Zwei 11 und 12-jährige hörgeschädigte Kinder wurden am Montagabend (20:55 Uhr) durch ihre Betreuungspersonen als vermisst gemeldet. Offensichtlich mit dem Ziel nach Köln zu gelangen hatten sich die beiden Jungen auf eigene Faust zu Fuß auf den Weg gemacht. Nachdem zunächst keine Spur zu finden war, meldeten Autofahrer zwei Kinder auf der Autobahn A 1. Diese wurden dort jedoch nicht mehr gefunden. Erst die Besatzung des hinzugezogenen Polizeihubschraubers konnte die Kinder in der Nähe des Rastplatzes "Oberste Heide" lokalisieren, so dass sie von Einsatzkräften auf der Autobahn aufgegriffen werden konnten. Sie wurden zurück in die Obhut ihrer Betreuer gebracht.

