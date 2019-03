Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Zeugin bemerkte Feuerschein

53919 Weilerswist (ots)

Polizei und Feuerwehr fuhren in der heutigen Nacht (3.04 Uhr) in die Rudolf-Diesel-Straße. Dort brannte eine circa zehn Meter und ca. drei Meter hohe Hecke. Eine Zeugin bemerkte einen Feuerschein und verständigte die Feuerwehr, die den Brand löschte. Es entstand ein Schaden im unteren dreistelligen Euro-Bereich. Die Ursachenermittlung zur Brandentstehung dauert an.

