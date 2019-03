Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Seniorin wimmelte Polizei ab

53909 Zülpich-Enzen (ots)

Am Telefon war die Polizei. Aber die Falsche! Eine 83 Jahre alte Seniorin aus dem Zülpicher Stadtgebiet ließ sich davon nicht beirren. Die männliche Person am Apparat rief die betuchte Dame am Donnerstagmittag mehrfach an. Immer gab der Mann an, dass er von der Polizei sei. In Wirklichkeit wollte er sich nach ihrem Schmuck und Geld erkundigen, um sie dann zu bestehlen.

Die Seniorin machte alles richtig. Sie äußerste sich nicht und legte auf. Dann rief sie die Polizei an. Und zwar dieses Mal die Richtige.

