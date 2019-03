POL-EU: Einladung zur Informationsveranstaltung

Kreispolizeibehörde Euskirchen

Die Kreispolizeibehörde Euskirchen bietet am Dienstag, 19.03.2019, in der Zeit von 16 bis 18.30 Uhr, eine Berufsinformationsveranstaltung an. Der Einstellungsberater, Polizeihauptkommissar Peter Müller, steht für alle Interessierten für Fragen und Antworten zur Verfügung. Eingeladen sind alle, die sich für einen Beruf als Kommissarin oder Kommissar bei der Polizei NRW vorstellen können. Bewerben können sich auch die Interessenten, die eine abgeschlossene Berufsausbildung mit dreijähriger Berufserfahrung besitzen. Einstellungsbeginn ist zum 01.09.2020. Der Bewerbungszeitraum endet am 08.10.2019. Die Beratung findet im Dienstgebäude der Kreispolizeibehörde Euskirchen (Raum 201) in Kölner Str. 76 in 53879 Euskirchen statt. Einstellungsberater Peter Müller steht telefonisch unter 0 22 51 /799-327 oder per E-Mail personalwerbung.euskirchen@polizei.nrw.de zur Verfügung.

