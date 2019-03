Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Griff in die Kasse verhindert

53919 Weilerswist (ots)

Am Mittwochmittag (14.15 Uhr) verhinderte ein aufmerksamer Angestellter eines Supermarktes am Deutschen Platz, dass ein dreistelliger Euro-Betrag aus der Kasse gestohlen wurde. Mehrere Personen befanden sich zuvor in dem Supermarkt, die versuchten, den Angestellten gezielt abzulenken. Als einer der Tatverdächtigen vorgab, etwas bezahlen zu wollen, griff er in die Kasse und entwendete einige Geldscheine. Der Angestellte reagierte jedoch geistesgegenwärtig und konnte dem bislang Unbekanntem das Geld aus den Händen reißen.

