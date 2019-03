Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Mit gestohlenem Kinderfahrrad unterwegs

53879 Euskirchen (ots)

Von einem aufmerksamen Zeugen wurde am Dienstagmorgen (7.20 Uhr) eine verdächtige Person beobachtet, wie diese die offene Haustür im Flur eines Mehrfamilienhauses in der Kölner Straße verschwand. Dem Rentner kam die Person verdächtig vor, weil er kein Hausbewohner ist. Kurz darauf verließ der Mann das Haus wieder und trug nun ein kleines rotes Kinderfahrrad unter dem Arm. Mit dem Fahrrad ging er zu Fuß die Kölner Straße stadteinwärts. In Höhe der Stadtverwaltung wurde er von einer Streifenwagenbesatzung angehalten und kontrolliert. Auf das Fahrrad angesprochen gab er an, dass ihm jemand aus dem Mehrfamilienhaus gerade das Fahrrad geschenkt habe. Die Beamten glaubten ihm die Geschichte nicht und gingen daraufhin mit dem Beschuldigten zum Haus und ermittelten den Eigentümer des Fahrrads. Dieser gab an, dass die Räder im Hausflur stünden und er habe keines der Räder verschenkt oder verkauft. Nun fehlte ein Fahrrad. Der Beschuldigte gab den Diebstahl nun zu und bereute seine Tat. Gegen den 34 Jahre alten Mann, der in Bonn gemeldet ist, wurde ein Verfahren wegen Diebstahls eingeleitet.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Euskirchen

Pressestelle

Telefon: 02251/799-203 od. 799-0

Fax: 02251/799-209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de



Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/

Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell