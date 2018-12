POL-LIP: Lage-Müssen. Kontrolle verloren.

Lippe (ots) - Ein 38-jähriger Mann aus Detmold befuhr am Montagmorgen die Pivitsheider Straße in Fahrtrichtung Lage. Aus bislang unbekannter Ursache verlor er gegen 9 Uhr in einer Rechtskurve die Kontrolle über seinen Fiat. Er rutschte in den linken Straßengraben und kam erst vor einem Baum zum Stehen. Der 38-Jährige verletzte sich leicht. Der Sachschaden an dem nicht mehr fahrbereiten Fiat beträgt etwa 7.500 Euro.

