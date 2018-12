POL-LIP: Lage. Farbschmierer auf dem Schulhof.

Lippe (ots) - Unbekannte haben an mehreren Wänden der Grundschule "In der Bülte" herumgeschmiert und dadurch einen Sachschaden in Höhe von zirka 500 Euro verursacht. Zwischen Freitagnachmittag und Samstagmorgen sprühten die Täter mit silberner und grüner Farbe. Hinweise zu den Farbschmierern richten Sie bitte an das Kriminalkommissariat in Lage unter der Rufnummer 05232 / 95950.

