POL-LIP: Lemgo. Fußgänger lief über die Straße und wurde von PKW erfasst.

Lippe (ots) - Am Montagmorgen, gegen 07.30 Uhr, ist ein Fußgänger auf der Rintelner Straße (B238) in Höhe des Reiterhofs Quelle über die Straße gelaufen und von einem PKW erfasst worden. Der dunkel gekleidete 59-Jährige überquerte in Höhe der dortigen Bushaltestelle die Straße und übersah den sich in Richtung Lemgo Innenstadt nähernden Peugeot mit einer 29-Jährigen am Steuer. Der Wagen erfasste den in der Dunkelheit auftauchenden Fußgänger und verletzte ihn lebensgefährlich. Die Autofahrerin erlitt einen Schock. Nach notärztlicher Versorgung an der Unfallstelle kam der 59-Jährige ins Klinikum. Der Peugeot musste abgeschleppt werden. Die Rintelner Straße war in Höhe der Unfallstelle in Fahrtrichtung Lemgo bis gegen 09.00 Uhr gesperrt. In Gegenrichtung konnte der Verkehr über die beiden Zu-/Ausfahrten des Reiterhofs an der Unfallstelle vorbei geleitet werden.

