POL-LIP: Detmold. Zirka 2.000 Euro Sachschaden ...

Lippe (ots) - ... verursachte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer am Montag auf dem Parkplatz des Grabbe Gymnasiums am Küster-Meyer-Platz. Die Besitzerin eines weißen Toyota hatte ihr Fahrzeug dort zwischen 7:30 Uhr und 15:30 Uhr abgestellt. Hinweise auf das Verursacherfahrzeug nimmt das Verkehrskommissariat in Detmold unter der Rufnummer 05231 / 6090 entgegen.

Pressekontakt:



Polizei Lippe

Pressestelle

Lars Ridderbusch

Telefon: 05231 / 609-5051

Fax: 05231 / 609-5095

www.polizei.nrw.de/lippe

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell