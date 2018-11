POL-EU: Tageswohnungseinbruch

53919 Weilerswist-Ottenheim (ots) - Unbekannte Täter kletterten am Samstagnachmittag, 24.11.2018 auf einen an der Rückseite eines Einfamilienhauses in der Blankenheimer Straße gelegenen Balkon und hebelten ein Fenster auf. Das gesamte Haus wurde durchsucht. Ob etwas entwendet wurde, kann zurzeit nicht gesagt werden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Euskirchen

Pressestelle

Telefon: 02251/799-203 od. 799-0

Fax: 02251/799-209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de



Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/

Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell