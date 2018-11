POL-EU: Schwerer Verkehrsunfall bei Mechernich

53894 Mechernich-Kommern (ots) - Auf dem Mechernicher Weg zwischen Mechernich und Kommern ist es heute gegen 12.50 Uhr zu einem folgenschweren Verkehrsunfall gekommen. Ein Rettungswagen auf Einsatzfahrt in Richtung Kommern kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden Pkw, der seinerseits gerade ein drittes Fahrzeug überholen wollte. Der Rettungswagen wurde nach dem Zusammenstoß in die angrenzende Böschung geschleudert und kam abseits der Straße auf der Seite zu liegen. Der Pkw des überholenden Unfallbeteiligten fing Feuer. Alle Personen konnten lebend gerettet werden. Der Fahrer des Rettungswagens wurde lebensgefährlich verletzt und musste mit einem Rettungshubschrauber abtransportiert werden. Der Beifahrer des Rettungswagens und der Fahrer des anderen Pkw wurden schwer verletzt in umliegende Krankenhäuser gefahren. Eine Vollsperrung der Straße wurde eingerichtet.

