POL-EU: Tageswohnungseinbruch

53919 Weilerswist (ots) - Im Scheiffahrtsweg verschafften sich unbekannte Täter im Laufe des vergangenen Donnerstags Zugang zu einem Einfamilienhaus. Sie nutzten offenbar die Abwesenheit der Bewohner aus und drangen aus dem Gartenbereich kommend in das Haus ein. Dazu hebelten sie an Türen und Fenstern und versuchten sogar Metallgitter aufzubiegen, was jedoch offenbar nicht zum Erfolg führte. Schließlich schlugen sie ein Fenster ein, durchsuchten alle Wohnräume und entwendeten Schmuck mit einem Wert im unteren vierstelligen Euro-Bereich.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Euskirchen

Pressestelle

Telefon: 02251/799-203 od. 799-0

Fax: 02251/799-209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de



Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/

Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell